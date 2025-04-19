Продаете свой автомобиль — сколько придется заплатить налогов

Ставки налога зависят от типа транспорта и количества сделок в течение года.

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Граждане, которые решили продать собственные автомобили, обязаны уплатить налоги. Ставки налога зависят от типа транспорта и количества сделок в течение года. Об этом напоминает Государственная налоговая служба.

В случае продажи легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда доход определяется исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи (обмена), но не ниже (по выбору плательщика):

средней рыночной стоимости соответствующего транспортного средства

или

рыночной стоимости, определенной в соответствии с законом.

Если физическое лицо решило продать:

легковой автомобиль, мотоцикл и/или мопед, ставка налога на доходы физических лиц составляет:

первая продажа в году — не облагается налогом;

вторая продажа — 5 %;

третья и последующие — 18 %.

автобус, грузовик, прицеп, трактор, спецтехнику и другое движимое имущество:

первая и вторая продажи — 5 %;

третья и последующие — 18 %.

Доход от таких операций также облагается военным сбором. С 1 декабря 2024 года ставка военного сбора составляет 5 %.

В Налоговой службе подчеркивают: если физическое лицо продало движимое имущество и не уплатило налог или военный сбор, оно обязано:

до 1 мая года, следующего за отчетным, подать декларацию о имущественном состоянии и доходах и определить налоговые обязательства;

до 1 августа уплатить указанные налоговые обязательства.

Налогообложение операций по продаже или обмену движимого имущества регулируется ст. 173 Налогового кодекса Украины.

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