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Кабмин одобрил законопроект по выполнению Украиной требований ЕС для присоединения к системе европлатежей

18:24, 18 апреля 2025
Законопроект направлен на приведение украинского законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в соответствие с актами права ЕС.
Кабмин одобрил законопроект по выполнению Украиной требований ЕС для присоединения к системе европлатежей
Фото: finclub.net
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Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)». Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Цель законопроекта — приведение украинского законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в соответствие с актами права Европейского Союза. Это является обязательным условием для подачи официальной заявки на присоединение Украины к SEPA (Single Euro Payments Area).

Присоединение Украины к SEPA позволит гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между европейскими странами чрезвычайно быстро, без дополнительных комиссий и по четко установленным правилам.

Законопроект предусматривает:

  1. создание Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, в который будут вноситься сведения:
  • дата открытия/закрытия банковского счета, счета в ценных бумагах, платежного или иного счета / электронного кошелька;
  • вид и номер счета, содержащего номер IBAN;
  • ФИО владельца счета, индивидуального банковского сейфа;
  • данные об учреждении, в котором открыт счет или сейф;
  • номер и дата договора об индивидуальном банковском сейфе (дата начала и срок действия, дата прекращения договора, данные о лицах, имеющих доступ к индивидуальному банковскому сейфу согласно договору).

При этом в законопроекте указано, что в данный реестр не передаются сведения о движении и остатках средств на счетах граждан, а также о содержимом сейфов.

Также положения законопроекта не предусматривают каких-либо ограничений или задержек в проведении финансовых операций физическими лицами в связи с введением реестра.

Администратором такого реестра предлагается определить Государственную налоговую службу (ГНС);

  1. создание Реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных юридических образований под администрированием ГНС;
  2. совершенствование процедуры верификации информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц и механизма применения мер воздействия за непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление заведомо недостоверных сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица в Единый государственный реестр;
  3. внедрение эффективных, сдерживающих и пропорциональных санкций за нарушение субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере финмониторинга, которые будут соответствовать требованиям ЕС по предотвращению отмывания средств и финансирования терроризма;
  4. создание механизма разоблачителей в сфере финмониторинга и их защита;
  5. расширение перечня специально определенных субъектов первичного финмониторинга — с целью совершенствования контроля отмывания денег и других незаконных финансовых операций предложено расширить круг обязанных отчитываться о подозрительных транзакциях, а именно: добавить доверительных владельцев трастов и торговцев культурными ценностями, которые проводят операции через «свободные порты», если сумма превышает 400 тысяч грн;
  6. недопущение к управлению и/или контролю над специально определенными субъектами первичного финансового мониторинга преступников или их соучастников.

В Минфине добавили, что принятие Верховной Радой этого закона также будет способствовать имплементации в национальное законодательство требований международных стандартов в сфере борьбы с отмыванием доходов, финансированием терроризма, выполнению условий для получения Украиной членства в Европейском Союзе, получению положительной оценки MONEYVAL относительно эффективного внедрения рекомендаций FATF и положительно повлияет на последующие решения международных партнеров относительно выделения финансовой поддержки Украине.

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Кабинет Министров Украины

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