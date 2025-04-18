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У КЦС ВС понад 150 суддів апеляційних і місцевих судів обговорили проблемні питання правозастосування

18:13, 18 квітня 2025
До суду надійшло понад 300 запитань, а більшість із них стосувалися застосування норм процесуального законодавства.
У КЦС ВС понад 150 суддів апеляційних і місцевих судів обговорили проблемні питання правозастосування
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У Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду відбувся черговий семінар для суддів апеляційних і місцевих судів щодо проблемних питань правозастосування.

11 квітня 2025 року КЦС ВС для суддів першої та апеляційної інстанцій провели онлайн-семінар на тему «Деякі проблемні питання правозастосування у цивільних справах та практика Верховного Суду», до якого долучилися

Семінар було організовано у форматі відповідей на запитання, які заздалегідь надіслали до КЦС ВС судді першої та апеляційної інстанцій. Також судді касаційної інстанції відповіли на запитання, поставлені безпосередньо під час заходу.

Відкриваючи семінар та модеруючи його, голова КЦС ВС Борис Гулько поінформував, що до суду надійшло понад 300 запитань. Більшість із них – щодо застосування норм процесуального законодавства. Борис Гулько відзначив, що проведення таких заходів показало свою ефективність, адже питання з минулих семінарів практично не повторюються. Нові запитання або пов’язані зі зміною судової практики, або виникли через нове законодавство чи нові категорії спорів, яких у мирний час просто не могло бути.

Всі запитання, які надійшли до КЦС ВС, були систематизовані та узагальнені. Доповідачами на семінарі виступили секретар Пленуму ВС, секретар Першої судової палати КЦС ВС Дмитро Луспеник, секретар Другої судової палати КЦС ВС Марина Червинська, секретар Третьої судової палати КЦС ВС Ірина Фаловська, головуючі постійних колегій суддів КЦС ВС Євген Синельников, Василь Крат, Андрій Грушицький, суддя ВС у КЦС Наталія Сакара

Вони розповіли про окремі аспекти застосування норм цивільного законодавства, питання, що виникають при розгляді земельних, сімейних, трудових спорів, деякі питання окремого провадження, процесуальні питання, у тому числі щодо юрисдикції та підсудності, а також стосовно електронного суду та електронних доказів.

Під час семінару прийнято рішення узагальнити судову практику щодо розгляду справ про стягнення заборгованості за договорами кредиту (позики), укладеними в електронній формі, оскільки наявні особливості доказування з використанням електронних доказів. Це пов’язано з тим, що практично всі такі справи є малозначними з огляду на вимоги закону, а тому відповідна практика суду касаційної інстанції практично відсутня.

При цьому було зауважено, що відповіді на актуальні процесуальні запитання, на які не вдалося відповісти через брак часу, будуть надані з посиланням на судову практику в підготовленому огляді судової практики КЦС ВС щодо застосування норм процесуального права – його буде опубліковано на офіційному вебсайті ВС.

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суддя КЦС ВС

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