У Мін’юсті нагадали, коли держреєстратор юросіб використовує відомості Єдиного реєстру боржників

У Мін’юсті зазначили, що державний реєстратор повинен перевірити наявність або відсутність в Єдиному реєстрі боржників засновника, яким здійснюється відчуження частки у статутному капіталі юридичної особи.

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Відділ взаємодії з суб’єктами державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції нагадав, в яких випадках державний реєстратор юридичних осіб використовує відомості Єдиного реєстру боржників.

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі – Закон) у нормах ч.2 ст.6 встановлює, що державний реєстратор під час проведення окремих реєстраційних дій повинен використовувати відомості реєстрів, інших автоматизованих інформаційних систем, зокрема, відомості Єдиного реєстру боржників.

Єдиний реєстр боржників - систематизована база даних про боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження (далі – Система) та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна (п.2 розділу І Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 05.08.2016 № 2432/5 (зі змінами) (далі – Положення).

Єдиний реєстр боржників формується з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна (п.1 розділу ІХ Положення).

Система забезпечує обробку даних про боржника та вносить відомості про нього до Єдиного реєстру боржників одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження (п.2 розділу ІХ Положення).

Положенням у п.3 розділу ІХ визначено, що Єдиний реєстр боржників містить такі відомості:

- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження боржника - фізичної особи або найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань боржника - юридичної особи;

- найменування органу або прізвище, ім’я, по батькові та посада посадової особи, яка видала виконавчий документ;

- найменування органу державної виконавчої служби або прізвище, ім’я, по батькові приватного виконавця, номер засобу зв’язку та адреса електронної пошти виконавця;

- номер виконавчого провадження;

- категорія стягнення згідно з п.8 розділу І цього Положення.

Так, відповідно до ч.6 ст.6 Закону державний реєстратор повинен встановити перебування засновника (учасника) в Єдиному реєстрі боржників → під час проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, у зв’язку із зміною частки такого засновника (учасника) у результаті її відчуження, що відбулося на підставі:

- правочину, що не посвідчений нотаріально;

- нотаріально посвідченого правочину, правовий наслідок якого пов’язується з настанням певної обставини.

Проте, якщо правочин, предметом якого є відчуження (передання) частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, нотаріально посвідчений та його правовий наслідок якого не пов’язується з настанням певної обставини - відповідна державна реєстрація змін проводиться нотаріусом, у зв’язку із вчиненням ним відповідної нотаріальної дії (крім акціонерних товариств, товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю).

Згідно із п.3-1 ч.1 ст.28 Закону державний реєстратор відмовляє у проведенні реєстрації, якщо заяву про державну реєстрацію змін, пов’язаних із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи в результаті її відчуження подано щодо засновника (учасника), який на момент подання такої заяви внесений до Єдиного реєстру боржників (крім випадку, якщо таким засновником (учасником) є державний орган, орган місцевого самоврядування або боржник у межах провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), згідно із затвердженим господарським судом планом санації (планом реструктуризації боргів боржника), у процедурі ліквідації (погашення вимог боргів боржника) або згідно із затвердженим господарським судом планом превентивної реструктуризації).

Таким чином, державний реєстратор повинен перевірити наявність/відсутність в Єдиному реєстрі боржників засновника (учасника), яким здійснюється відчуження частки у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.

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