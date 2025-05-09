Telegram кидає виклик соцмережам – серії відео, переклад постів і власний ринок

Telegram оновився: з’явився маркетплейс подарунків, нові функції історій і автопереклад у каналах.

Фото: IPVanish

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Telegram випустив чергове масштабне оновлення — друге за останній місяць, запропонувавши користувачам нові інструменти для обміну контентом, торгівлі цифровими подарунками та покращення досвіду взаємодії з каналами. Про це повідомляється в офіційному блозі месенджера.

Головне нововведення — можливість купувати та продавати рідкісні колекційні подарунки у маркетплейсі Telegram за внутрішню валюту «Зірки». Знайти бажаний подарунок можна за фільтрами — фоном, візерунком або моделлю. Продається подарунок безпосередньо з профілю користувача — достатньо натиснути «Продати» й встановити ціну. Якщо продавець передумає — можна зняти об'єкт із продажу в один клік.

Редактор «Історій» також отримав оновлення: тепер можна публікувати кілька фото чи відео одночасно. Довгі відео (від 60 секунд) автоматично розділяються на частини для зручної публікації у форматі серії.

Ще одне вагоме нововведення — канали отримали функцію автоматичного перекладу дописів для всіх користувачів. Власники каналів можуть увімкнути цю опцію в налаштуваннях. Також Telegram пришвидшив процес підвищення рівня каналів — тепер для цього потрібно менше голосів.

Оновлення вже доступне для користувачів на Android, iOS, Windows і macOS. Щоб скористатися новими функціями, потрібно встановити останню версію застосунку.

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