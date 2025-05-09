Telegram бросает вызов соцсетям - серии видео, перевод постов и собственный рынок

Telegram обновился: появился маркетплейс подарков, новые функции историй и автоперевод в каналах.

Фото: IPVanish

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Telegram выпустил очередное масштабное обновление - второе за последний месяц, предложив пользователям новые инструменты для обмена контентом, торговли цифровыми подарками и улучшения опыта взаимодействия с каналами. Об этом сообщается в официальном блоге мессенджера.

Главное нововведение - возможность покупать и продавать редкие коллекционные подарки в маркетплейсе Telegram за внутреннюю валюту «Звезды». Найти желаемый подарок можно по фильтрам - фоном, узором или моделью. Продается подарок непосредственно из профиля пользователя - достаточно нажать «Продать» и установить цену. Если продавец передумает - можно снять объект с продажи в один клик.

Редактор «Историй» также получил обновление: теперь можно публиковать несколько фото или видео одновременно. Длинные видео (от 60 секунд) автоматически разделяются на части для удобной публикации в формате серии.

Еще одно весомое нововведение - каналы получили функцию автоматического перевода сообщений для всех пользователей. Владельцы каналов могут включить эту опцию в настройках. Также Telegram ускорил процесс повышения уровня каналов - теперь для этого нужно меньше голосов.

Обновление уже доступно для пользователей на Android, iOS, Windows и macOS. Чтобы воспользоваться новыми функциями, нужно установить последнюю версию приложения.

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