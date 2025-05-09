Как засвидетельствовать верность копий документов и выписок из них — разъяснение

21:04, 9 мая 2025
В некоторых случаях заверить подлинность копий документов можно самостоятельно, однако для государственных учреждений и использования документов за границей может потребоваться нотариальное удостоверение.
Фото: unsplash
Заверение подлинности копий документов придаёт им юридическую силу и подтверждает соответствие оригиналу. Это может понадобиться для подачи документов в государственные органы, учебные заведения, работодателю и т. п.
В некоторых случаях заверить подлинность копий документов можно самостоятельно, однако для государственных учреждений и использования документов за границей может потребоваться нотариальное удостоверение.
В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как заверить подлинность копий документов и выписок из них.
Кто заверяет подлинность копий:
- нотариус
- должностные лица органов местного самоуправления
- должностные лица консульских учреждений Украины
Какие документы необходимы:
- паспорт
- регистрационная карточка налогоплательщика
- оригинал документа, подлинность копии которого заверяется
- документ об уплате государственной пошлины или о праве на освобождение от её уплаты
Условия заверения копий:
- документы не противоречат закону, имеют юридическое значение, их заверение не запрещено законом
- для документов, которые будут использоваться за границей (в частности выданных органами ЗАГС) — предварительная легализация оригиналов (апостиль или консульская легализация)
- документы, выданные физическими лицами (справки, характеристики и т. п.), заверяются только при подтверждении подлинности подписи (нотариусом, должностным лицом ОМС или учреждения обучения, работы, проживания, лечения)
Можно ли заверить копию с копии документа:
Да, если:
- подлинность копии заверена нотариально
- копия выдана юридическим лицом, выдавшим оригинал документа. В этом случае копия должна быть — на официальном бланке с печатью (при наличии) и отметкой о том, что оригинал хранится в делах юридического лица
- это копия судебного решения с отметкой о вступлении в законную силу и хранении оригинала в суде
Какие документы не заверяются:
- те, на основании которых выдаются оригиналы (например, справка о рождении)
- документы с подчистками, приписками, зачеркиваниями или другими исправлениями
- повреждённые документы, текст которых невозможно прочитать
- написанные карандашом
Как заверяются копии:
- в конце копии делается удостоверительная надпись
- надпись подтверждается подписью и печатью нотариуса или должностного лица
Сколько стоит заверение:
- государственная пошлина составляет 0,01 необлагаемого минимума доходов граждан (17 копеек за страницу)
- услуги нотариуса оплачиваются отдельно — их стоимость устанавливается по договорённости или по тарифам нотариальной конторы.
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