Как засвидетельствовать верность копий документов и выписок из них — разъяснение

В некоторых случаях заверить подлинность копий документов можно самостоятельно, однако для государственных учреждений и использования документов за границей может потребоваться нотариальное удостоверение.

Фото: unsplash

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Заверение подлинности копий документов придаёт им юридическую силу и подтверждает соответствие оригиналу. Это может понадобиться для подачи документов в государственные органы, учебные заведения, работодателю и т. п.

В некоторых случаях заверить подлинность копий документов можно самостоятельно, однако для государственных учреждений и использования документов за границей может потребоваться нотариальное удостоверение.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, как заверить подлинность копий документов и выписок из них.

Кто заверяет подлинность копий:

нотариус

должностные лица органов местного самоуправления

должностные лица консульских учреждений Украины

Какие документы необходимы:

паспорт

регистрационная карточка налогоплательщика

оригинал документа, подлинность копии которого заверяется

документ об уплате государственной пошлины или о праве на освобождение от её уплаты

Условия заверения копий:

документы не противоречат закону, имеют юридическое значение, их заверение не запрещено законом

для документов, которые будут использоваться за границей (в частности выданных органами ЗАГС) — предварительная легализация оригиналов (апостиль или консульская легализация)

документы, выданные физическими лицами (справки, характеристики и т. п.), заверяются только при подтверждении подлинности подписи (нотариусом, должностным лицом ОМС или учреждения обучения, работы, проживания, лечения)

Можно ли заверить копию с копии документа:

Да, если:

подлинность копии заверена нотариально

копия выдана юридическим лицом, выдавшим оригинал документа. В этом случае копия должна быть — на официальном бланке с печатью (при наличии) и отметкой о том, что оригинал хранится в делах юридического лица

это копия судебного решения с отметкой о вступлении в законную силу и хранении оригинала в суде

Какие документы не заверяются:

те, на основании которых выдаются оригиналы (например, справка о рождении)

документы с подчистками, приписками, зачеркиваниями или другими исправлениями

повреждённые документы, текст которых невозможно прочитать

написанные карандашом

Как заверяются копии:

в конце копии делается удостоверительная надпись

надпись подтверждается подписью и печатью нотариуса или должностного лица

Сколько стоит заверение:

государственная пошлина составляет 0,01 необлагаемого минимума доходов граждан (17 копеек за страницу)

услуги нотариуса оплачиваются отдельно — их стоимость устанавливается по договорённости или по тарифам нотариальной конторы.

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