Як засвідчити вірність копій документів та витягів з них — роз’яснення

В деяких випадках засвідчити вірність копій документів можна власноруч, однак для державних установ та використання документів за кордоном може знадобитися нотаріальне посвідчення.

Фото: unsplash

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Засвідчення вірності копій документів надає їм юридичну силу та підтверджує, що вона відповідає оригіналу. Це може знадобитися для подання документів до державних органів, навчальних закладів, роботодавця тощо.

В деяких випадках засвідчити вірність копій документів можна власноруч, однак для державних установ та використання документів за кордоном може знадобитися нотаріальне посвідчення.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як засвідчити вірність копій документів та витягів з них.

Хто засвідчує вірність копій:

нотаріус

посадові особи органів місцевого самоврядування

посадові особи консульських установ України

Які документи необхідні:

паспорт

картка платника податків

оригінал документа, вірність копії якого засвідчується

документ про сплату державного мита або про право на звільнення від його сплати

Умови засвідчення копій:

документи не суперечать закону, мають юридичне значення, їх засвідчення не заборонено законом

для документів, які використовуватимуть за кордоном (зокрема виданих органами ДРАЦС) — попередня легалізація оригіналів (апостиль або консульська легалізація)

документи, видані фізичними особами (довідки, характеристики тощо), засвідчуються лише за умови підтвердження справжності підпису (нотаріусом, посадовою особою ОМС або закладу навчання, роботи, проживання, лікування)

Чи можна засвідчити копію з копії документа:

Так, якщо:

вірність копії засвідчена нотаріально

копія видана юридичною особою, що видала оригінал документа. У цьому випадку копія має бути — на офіційному бланку з печаткою (за наявності) та відміткою, що оригінал міститься в справах юридичної особи

це копія рішення суду з відміткою про набрання законної сили та зберігання оригіналу в суді

Які документи не засвідчуються:

ті, на підставі яких видаються оригінали (наприклад, довідка про народження)

документи з підчищеннями, дописками, закресленнями або іншими виправленнями

пошкоджені, тексти яких неможливо прочитати

написані олівцем

Як засвідчуються копії:

у кінці копії робиться посвідчувальний напис

напис підтверджується підписом і печаткою нотаріуса або посадової особи

Скільки коштує засвідчення:

державне мито становить 0,01 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 копійок за сторінку)

послуги нотаріуса оплачуються окремо — їх вартість встановлюється за домовленістю або тарифами нотаріальної контори.

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