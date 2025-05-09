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Як засвідчити вірність копій документів та витягів з них — роз’яснення

21:04, 9 травня 2025
В деяких випадках засвідчити вірність копій документів можна власноруч, однак для державних установ та використання документів за кордоном може знадобитися нотаріальне посвідчення.
Як засвідчити вірність копій документів та витягів з них — роз’яснення
Фото: unsplash
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Засвідчення вірності копій документів надає їм юридичну силу та підтверджує, що вона відповідає оригіналу. Це може знадобитися для подання документів до державних органів, навчальних закладів, роботодавця тощо.

В деяких випадках засвідчити вірність копій документів можна власноруч, однак для державних установ та використання документів за кордоном може знадобитися нотаріальне посвідчення.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як засвідчити вірність копій документів та витягів з них.

Хто засвідчує вірність копій:

  • нотаріус
  • посадові особи органів місцевого самоврядування
  • посадові особи консульських установ України

Які документи необхідні:

  • паспорт
  • картка платника податків
  • оригінал документа, вірність копії якого засвідчується
  • документ про сплату державного мита або про право на звільнення від його сплати

Умови засвідчення копій:

  • документи не суперечать закону, мають юридичне значення, їх засвідчення не заборонено законом
  • для документів, які використовуватимуть за кордоном (зокрема виданих органами ДРАЦС) — попередня легалізація оригіналів (апостиль або консульська легалізація)
  • документи, видані фізичними особами (довідки, характеристики тощо), засвідчуються лише за умови підтвердження справжності підпису (нотаріусом, посадовою особою ОМС або закладу навчання, роботи, проживання, лікування)

Чи можна засвідчити копію з копії документа:

Так, якщо:

  • вірність копії засвідчена нотаріально
  • копія видана юридичною особою, що видала оригінал документа. У цьому випадку копія має бути — на офіційному бланку з печаткою (за наявності) та відміткою, що оригінал міститься в справах юридичної особи
  • це копія рішення суду з відміткою про набрання законної сили та зберігання оригіналу в суді

Які документи не засвідчуються:

  • ті, на підставі яких видаються оригінали (наприклад, довідка про народження)
  • документи з підчищеннями, дописками, закресленнями або іншими виправленнями
  • пошкоджені, тексти яких неможливо прочитати
  • написані олівцем

Як засвідчуються копії:

  • у кінці копії робиться посвідчувальний напис
  • напис підтверджується підписом і печаткою нотаріуса або посадової особи

Скільки коштує засвідчення:

  • державне мито становить 0,01 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 копійок за сторінку)
  • послуги нотаріуса оплачуються окремо — їх вартість встановлюється за домовленістю або тарифами нотаріальної контори.

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