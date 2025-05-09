Як засвідчити вірність копій документів та витягів з них — роз’яснення

21:04, 9 травня 2025
В деяких випадках засвідчити вірність копій документів можна власноруч, однак для державних установ та використання документів за кордоном може знадобитися нотаріальне посвідчення.
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Засвідчення вірності копій документів надає їм юридичну силу та підтверджує, що вона відповідає оригіналу. Це може знадобитися для подання документів до державних органів, навчальних закладів, роботодавця тощо.
В деяких випадках засвідчити вірність копій документів можна власноруч, однак для державних установ та використання документів за кордоном може знадобитися нотаріальне посвідчення.
У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, як засвідчити вірність копій документів та витягів з них.
Хто засвідчує вірність копій:
- нотаріус
- посадові особи органів місцевого самоврядування
- посадові особи консульських установ України
Які документи необхідні:
- паспорт
- картка платника податків
- оригінал документа, вірність копії якого засвідчується
- документ про сплату державного мита або про право на звільнення від його сплати
Умови засвідчення копій:
- документи не суперечать закону, мають юридичне значення, їх засвідчення не заборонено законом
- для документів, які використовуватимуть за кордоном (зокрема виданих органами ДРАЦС) — попередня легалізація оригіналів (апостиль або консульська легалізація)
- документи, видані фізичними особами (довідки, характеристики тощо), засвідчуються лише за умови підтвердження справжності підпису (нотаріусом, посадовою особою ОМС або закладу навчання, роботи, проживання, лікування)
Чи можна засвідчити копію з копії документа:
Так, якщо:
- вірність копії засвідчена нотаріально
- копія видана юридичною особою, що видала оригінал документа. У цьому випадку копія має бути — на офіційному бланку з печаткою (за наявності) та відміткою, що оригінал міститься в справах юридичної особи
- це копія рішення суду з відміткою про набрання законної сили та зберігання оригіналу в суді
Які документи не засвідчуються:
- ті, на підставі яких видаються оригінали (наприклад, довідка про народження)
- документи з підчищеннями, дописками, закресленнями або іншими виправленнями
- пошкоджені, тексти яких неможливо прочитати
- написані олівцем
Як засвідчуються копії:
- у кінці копії робиться посвідчувальний напис
- напис підтверджується підписом і печаткою нотаріуса або посадової особи
Скільки коштує засвідчення:
- державне мито становить 0,01 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 копійок за сторінку)
- послуги нотаріуса оплачуються окремо — їх вартість встановлюється за домовленістю або тарифами нотаріальної контори.
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