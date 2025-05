Медичну школу Університету Каліфорнії звинувачують у расовій дискримінації при вступі

Медична школа UCLA зіткнулася з колективним позовом через расову дискримінацію під час вступу, попри рішення Верховного суду.

Фото: Fox News

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Медичну школу Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі (UCLA) подали до суду через нібито порушення рішення Верховного суду США 2023 року щодо заборони расово-орієнтованих вступних практик. Як повідомляє Fox News Digital, позов подали організації Do No Harm та Students for Fair Admissions, які захищають інтереси абітурієнтів, що, за їх словами, стали жертвами дискримінації на основі раси та етнічного походження.

Голова Do No Harm доктор Стенлі Голдфарб заявив, що медична школа Geffen при UCLA «ігнорує рішення Верховного суду, поводячись так, ніби воно є лише порадою». У позові наголошується, що політика закладу порушує 14-ту поправку до Конституції США, яка гарантує рівний захист перед законом.

Серед наведених у справі доказів — статистика, згідно з якою частка зарахованих білих та азійських студентів знижувалась упродовж останніх років, попри те, що їхня частка серед абітурієнтів залишалась стабільною. У 2023 році ці групи становили 73% заявників, але лише 53,7% серед зарахованих.

Позов також містить свідчення інсайдерів, які стверджують, що вступна процедура була сконструйована так, аби дізнатися расову належність кандидата навіть без прямої вказівки в анкеті. Отримані дані нібито впливали на рішення щодо зарахування.

UCLA та медична школа Geffen поки не надали офіційного коментаря. Тим часом заклад уже перебуває під розслідуванням Міністерства охорони здоров’я США за ймовірну расову дискримінацію. Як повідомляє Washington Free Beacon, перевірка була ініційована після скарг співробітників, які заявили про застосування нижчих стандартів до чорношкірих і латиноамериканських кандидатів.

Медична школа UCLA є однією з найпрестижніших у країні — на одне місце претендують десятки студентів, а коефіцієнт прийому становить лише 3,3%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.