Медицинскую школу Университета Калифорнии обвиняют в расовой дискриминации при поступлении

Медицинская школа UCLA столкнулась с коллективным иском из-за расовой дискриминации при поступлении, несмотря на решение Верховного суда.

Медицинскую школу Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA) подали в суд из-за якобы нарушения решения Верховного суда США 2023 года о запрете расово-ориентированных вступительных практик. Как сообщает Fox News Digital, иск подали организации Do No Harm и Students for Fair Admissions, которые защищают интересы абитуриентов, которые, по их словам, стали жертвами дискриминации на основе расы и этнического происхождения.

Председатель Do No Harm доктор Стэнли Голдфарб заявил, что медицинская школа Geffen при UCLA «игнорирует решение Верховного суда, ведя себя так, будто оно является лишь советом». В иске отмечается, что политика заведения нарушает 14-ю поправку к Конституции США, которая гарантирует равную защиту перед законом.

Среди приведенных в деле доказательств - статистика, согласно которой доля зачисленных белых и азиатских студентов снижалась на протяжении последних лет, несмотря на то, что их доля среди абитуриентов оставалась стабильной. В 2023 году эти группы составляли 73% заявителей, но только 53,7% среди зачисленных.

Иск также содержит свидетельства инсайдеров, которые утверждают, что вступительная процедура была сконструирована так, чтобы узнать расовую принадлежность кандидата даже без прямого указания в анкете. Полученные данные якобы влияли на решение о зачислении.

UCLA и медицинская школа Geffen пока не предоставили официального комментария. Между тем заведение уже находится под расследованием Министерства здравоохранения США за вероятную расовую дискриминацию. Как сообщает Washington Free Beacon, проверка была инициирована после жалоб сотрудников, которые заявили о применении более низких стандартов к чернокожим и латиноамериканским кандидатам.

Медицинская школа UCLA является одной из самых престижных в стране - на одно место претендуют десятки студентов, а коэффициент приема составляет всего 3,3%.

