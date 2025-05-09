Практика судов
  1. В мире

Медицинскую школу Университета Калифорнии обвиняют в расовой дискриминации при поступлении

21:40, 9 мая 2025
Медицинская школа UCLA столкнулась с коллективным иском из-за расовой дискриминации при поступлении, несмотря на решение Верховного суда.
Медицинскую школу Университета Калифорнии обвиняют в расовой дискриминации при поступлении
Фото: Fox News
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Медицинскую школу Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA) подали в суд из-за якобы нарушения решения Верховного суда США 2023 года о запрете расово-ориентированных вступительных практик. Как сообщает Fox News Digital, иск подали организации Do No Harm и Students for Fair Admissions, которые защищают интересы абитуриентов, которые, по их словам, стали жертвами дискриминации на основе расы и этнического происхождения.

Председатель Do No Harm доктор Стэнли Голдфарб заявил, что медицинская школа Geffen при UCLA «игнорирует решение Верховного суда, ведя себя так, будто оно является лишь советом». В иске отмечается, что политика заведения нарушает 14-ю поправку к Конституции США, которая гарантирует равную защиту перед законом.

Среди приведенных в деле доказательств - статистика, согласно которой доля зачисленных белых и азиатских студентов снижалась на протяжении последних лет, несмотря на то, что их доля среди абитуриентов оставалась стабильной. В 2023 году эти группы составляли 73% заявителей, но только 53,7% среди зачисленных.

Иск также содержит свидетельства инсайдеров, которые утверждают, что вступительная процедура была сконструирована так, чтобы узнать расовую принадлежность кандидата даже без прямого указания в анкете. Полученные данные якобы влияли на решение о зачислении.

UCLA и медицинская школа Geffen пока не предоставили официального комментария. Между тем заведение уже находится под расследованием Министерства здравоохранения США за вероятную расовую дискриминацию. Как сообщает Washington Free Beacon, проверка была инициирована после жалоб сотрудников, которые заявили о применении более низких стандартов к чернокожим и латиноамериканским кандидатам.

Медицинская школа UCLA является одной из самых престижных в стране - на одно место претендуют десятки студентов, а коэффициент приема составляет всего 3,3%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США школа медицина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Офисе Президента объяснили, какие изменения предусмотрены законопроектом о Военном омбудсмене

Закон будет распространяться на военнослужащих сил безопасности и сил обороны, военнообязанных и резервистов, членов добровольческих формирований территориальных общин и полицейских полиции особого назначения Национальной полиции.

ВП ВС заключила, что применение «замороженного» прожиточного минимума в 2102 грн для начисления и выплаты судейского вознаграждения является правомерным

Судья ВАСУ в отставке считала, что был противоправно применен «замороженный» прожиточный минимум для трудоспособных лиц в размере 2102 грн.

Я не встречусь с Трампом, пока мы не проведем «конкретные» торговые переговоры – Урсула фон дер Ляйен

«Если я поеду в Белый дом, я хочу иметь пакет документов, который мы можем обсудить», – комплименты Трампа не повлияли на Урсулу фон дер Ляйен.

Депутаты предлагают запретить построения и массовые мероприятия с военнослужащими во время военного положения

В частности, в законе о местном самоуправлении предлагается установить, что к ведению исполнительных органов советов относятся такие полномочия, как недопущение массового скопления гражданского населения в местах расположения (пребывания) воинских частей, учреждений, учебных заведений ВСУ.

В Гааге создается Специальный трибунал по преступлениям РФ против Украины – заявление МИД

На заседании Комитета министров Совета Европы в Люксембурге 13–14 мая будет формализовано решение о создании Специального трибунала в рамках Совета Европы, который, по словам Андрея Сибиги, будет работать в Гааге.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Спірідонов
    Михайло Спірідонов
    голова Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Фонова
    Олена Фонова
    суддя Господарського суду Луганської області