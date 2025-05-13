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«Цифровий детокс» у Франції – понад 100 тисяч школярів на 10 днів відклали гаджети

13:20, 13 травня 2025
Франція запустила 10-денний експеримент у боротьбі з залежністю від гаджеті.
«Цифровий детокс» у Франції – понад 100 тисяч школярів на 10 днів відклали гаджети
Фото: znayshov
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У кількох сотнях шкіл Франції розпочався масштабний експеримент із відмови від гаджетів — протягом десяти днів учні залишатимуть свої смартфони, планшети та ігрові приставки у спеціальних шафах на час навчального дня. Про це повідомляє BFMTV.

Ініціатива стартувала 13 травня та триватиме до 22 травня. Участь беруть понад 117 тисяч школярів — від вихованців дитсадків до учнів старших класів.

У межах експерименту не лише учні, а й батьки та педагоги заохочуються не користуватися телефонами під час перебування в школі. Організатори називають це «вправою з відповідального споживання та турботи про ментальне здоров’я». Вона має на меті допомогти учасникам усвідомити власну залежність від екранів і, можливо, переглянути повсякденні звички.

Щоб підтримати ініціативу, школи проводять додаткові заняття, зосереджені на живому спілкуванні, творчості та пізнанні світу без цифрових пристроїв. Також учням пропонують нараховувати бали за те, що вони не користуються телефонами поза школою — зранку, під час обідньої перерви або після повернення додому.

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