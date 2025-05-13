Польща планує підготувати майже 40 тисяч резервістів-добровольців до кінця року

У 2025 році міністерство планує направити на таку підготовку 39 700 добровольців.

Джерело фото: Міноборони Польщі

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Цього року добровільну базову військову підготовку пройде майже 40 тисяч поляків, повідомив Військово-видавничий інститут при Міноборони Польщі, пише Інтерфакс-Україна.

«У 2025 році міністерство планує направити на DZSW 39 700 добровольців», - ідеться в повідомленні.

Там уточнили, що з цього числа поточного року вже пройшли підготовку 15,3 тисяч осіб.

«Добровольці проходять підготовку в 35 військових частинах по всій країні. Протягом 27 днів вони навчаться користуватися зброєю, дізнаються правила стройової підготовки та набудуть базових навичок військової справи. У цей час вони перебувають у казармах», - пояснили там.

Раніше ми писали, що Польща та Франція підпишуть угоду про взаємну військову підтримку у разі загрози.

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