Польша планирует подготовить почти 40 тысяч резервистов-добровольцев до конца года

В 2025 году министерство планирует направить на такую подготовку 39 700 добровольцев.

Источник фото: Минобороны Польши

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В этом году добровольную базовую военную подготовку пройдут почти 40 тысяч поляков, сообщил Военно-издательский институт при Минобороны Польши, пишет Интерфакс-Украина.

«В 2025 году министерство планирует направить на DZSW 39 700 добровольцев», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что из этого числа в текущем году уже прошли подготовку 15,3 тысячи человек.

«Добровольцы проходят подготовку в 35 воинских частях по всей стране. В течение 27 дней они научатся пользоваться оружием, узнают правила строевой подготовки и приобретут базовые навыки военного дела. Все это время они находятся в казармах», — пояснили там.

Ранее мы писали, что Польша и Франция подпишут соглашение о взаимной военной поддержке в случае угрозы.

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