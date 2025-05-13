«Цифровой детокс» во Франции – более 100 тысяч школьников на 10 дней отложили гаджеты

Франция запустила 10-дневный эксперимент в борьбе с зависимостью от гаджета.

Фото: znayshov

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В нескольких сотнях школ Франции начался масштабный эксперимент по отказу от гаджетов - в течение десяти дней ученики будут оставлять свои смартфоны, планшеты и игровые приставки в специальных шкафах на время учебного дня. Об этом сообщает BFMTV.

Инициатива стартовала 13 мая и продлится до 22 мая. Участие принимают более 117 тысяч школьников - от воспитанников детсадов до учеников старших классов.

В рамках эксперимента не только ученики, но и родители и педагоги поощряются не пользоваться телефонами во время пребывания в школе. Организаторы называют это «упражнением по ответственному потреблению и заботе о ментальном здоровье». Его цель - помочь участникам осознать собственную зависимость от экранов и, возможно, пересмотреть повседневные привычки.

Чтобы поддержать инициативу, школы проводят дополнительные занятия, сосредоточенные на живом общении, творчестве и познании мира без цифровых устройств. Также ученикам предлагают начислять баллы за то, что они не пользуются телефонами вне школы - утром, во время обеденного перерыва или после возвращения домой.

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