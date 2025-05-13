Актора Жерара Депардьє у Франції визнали винним у справі про сексуальні домагання

У Франції актора Жерара Депардьє визнали винним у справі про сексуальне насильство під час зйомок фільму.

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Паризький суд 13 травня визнав актора Жерара Депардьє винним у справі щодо сексуального насильства. Йдеться про інциденти, що мали місце під час зйомок фільму Les Volets Verts («Зелені віконниці») у 2021 році. Про це пише BFMTV.

За даними прокуратури, 76-річного актора звинувачують у застосуванні фізичного примусу та погроз щодо двох жінок. Потерпілі заявили, що Депардьє чіпав їх на знімальному майданчику в Парижі. Сам актор свою провину заперечував.

Суд, на якому Депардьє був відсутній, призначив йому покарання у вигляді 18 місяців ув’язнення умовно та зобов’язав внести його до реєстру сексуальних злочинців.

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