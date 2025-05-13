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Актера Жерара Депардье во Франции признали виновным по делу о сексуальных домогательствах

11:52, 13 мая 2025
Во Франции актера Жерара Депардье признали виновным в деле о сексуальном насилии во время съемок фильма.
Актера Жерара Депардье во Франции признали виновным по делу о сексуальных домогательствах
Источник фото: getty images
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Парижский суд 13 мая признал актера Жерара Депардье виновным по делу о сексуальном насилии. Речь идет об инцидентах, произошедших во время съёмок фильма Les Volets Verts («Зелёные ставни») в 2021 году. Об этом сообщает BFMTV.

По данным прокуратуры, 76-летнего актера обвиняли в применении физического принуждения и угроз в отношении двух женщин. Потерпевшие заявили, что Депардье приставал к ним на съёмочной площадке в Париже. Сам актёр свою вину отрицал.

Суд, на котором Депардье не присутствовал, назначил ему наказание в виде 18 месяцев условного заключения и обязал внести его в реестр сексуальных преступников.

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