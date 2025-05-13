Роксолана Підласа повідомила, що комітет рекомендував прийняти зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди зі США про копалини

Зміни до Бюджетного кодексу поки рекомендовані до прийняття у першому читанні, хоча Роксолана Підласа вважає, що їх потрібно прийняти відразу в цілому.

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Бюджетний комітет парламенту 13 травня рекомендував прийняти за основу зміни до Бюджетного кодексу для реалізації Угоди «про копалини», а саме законопроект 13256. Про це повідомила голова Комітету Роксолана Підласа.

«Зміни до Бюджетного кодексу потрібні для втілення положення про наповнення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови», зазначила вона.

Внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності Угодою від:

ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до Угоди) з нових ліцензій,

видачі нових спецдозволів на користування надрами,

реалізації державної частини продукції по новим угодам про розподіл продукції.

«Ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (імовірно, Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови.

Порядок цифр щодо внесків з боку України – близько 3 млрд грн за 5 років (принаймні, якби Угода була підписана в 2019 році, то саме така сума надійшла би до Фонду як внесок України до цього часу)», пояснила Підласа.

Вона вважає, що «ці зміни потрібно голосувати в цілому, а по закону «Про міжнародні договори» це потрібно було робити одночасно з ратифікацією Угоди, але фракції послідовно проти».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроектом 13256 передбачено внести зміни до Бюджетного кодексу щодо спрямування до спеціального фонду Державного бюджету в частині доходів:

50% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення за переліком активів природних ресурсів із врахуванням умов їх видобутку, встановлених Угодою про фонд відбудови;

50% збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами за переліком активів природних ресурсів та умов їх видачі, встановлених Угодою про фонд відбудови, та 50 відсотків коштів від продажу таких дозволів;

50% коштів від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або коштів у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції за переліком активів природних ресурсів та умов їх видачі, встановлених Угодою про фонд відбудови.

Передбачено, що кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України із вищезазначених джерел, буде спрямовано на сплату внеску до Інвестиційного фонду відбудови США – Україна у формі обмеженого партнерства, створеного відповідно до Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови та Угоди про обмежене партнерство.

Водночас запропоновано доходи, отримані від Інвестиційного фонду відбудови у формі партнерства у вигляді розподілів або іншим чином, та доходи, отримані від Російської Федерації або її представників як репарації за вторгнення РФ в Україну зараховувати до доходів загального фонду Державного бюджету України в повному обсязі.

Також запропоновано, що повернення помилково або надміру сплачених сум з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення за переліком активів природних ресурсів із врахуванням умов їх видобутку, встановлених ратифікованою Угодою про створення Інвестиційного фонду відбудови, з дати набрання нею чинності, буде здійснено у встановленому поряду, а частка таких надходжень, яка надійшла до спеціального фонду державного бюджету, та підлягає поверненню, буде повернута за рахунок поточних надходжень до спеціального фонду державного бюджету.

Надходження нарахованих сум за останній звітний (податковий) період року, в якому ратифікована Угодою про створення Інвестиційного фонду відбудови припинить свою дію, та податковий борг, повернення помилково або надміру сплачених сум з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, за переліком активів природних ресурсів із врахуванням умов їх видобутку, встановлених ратифікованою Угодою про створення Інвестиційного фонду відбудови, з дати набрання нею чинності, зараховуються (здійснюються) до/з відповідного бюджету у порядку та на умовах, які діяли до припинення дії такої Угоди.

Автор: Наталя Мамченко

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