У Держмитслужбі розповіли про ситуацію на кордоні «Ягодин-Дорогуськ», який блокують поляки

Перевізники масово виписуються з черги для перетину кордону через Ягодин, обираючи інші пункти пропуску.

Джерело фото: Рафал Меклер

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На пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» спостерігається відтік вантажівок через блокування руху протестувальниками. Про це повідомили у Державній митній службі України.

«Перевізники масово виписуються з єЧерги для перетину кордону через Ягодин, обираючи інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні. За ніч з 12 на 13 травня митний пост «Ягодин» оформив лише 8 ваговозів», - вказали там.

З 12 травня з 16:00 міжнародний автомобільний пункт пропуску «Дорогуськ-Ягодин» був заблокований для проїзду акцією протесту польських перевізників. Вони обмежили рух вантажівок до однієї на годину в напрямку виїзду та в’їзду в Україну.

Митники зазначили, що за 12 годин нічної зміни на митному посту «Ягодин» оформили 205 ваговозів на в’їзд та лише 8 – на виїзд з України.

Електронна черга, яка ще вчора налічувала 1391 транспортний засіб, скоротилася майже вдвічі і станом на ранок становить 789 порожніх чи завантажених автомобілів. У «живу чергу» на в’їзд в Україну перевізники більше не стають, обираючи інші маршрути руху.

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