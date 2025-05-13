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Google вперше за 10 років оновила свій фірмовий логотип «G» — як він виглядає тепер

12:08, 13 травня 2025
Логотип отримав градієнтне забарвлення з плавними переходами між основними кольорами.
Google вперше за 10 років оновила свій фірмовий логотип «G» — як він виглядає тепер
Фото: unsplash
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Компанія Google змінила свій фірмовий логотип «G» — вперше за майже десятиліття. Новий варіант з’явився в оновленій версії додатку Google для iOS та смартфонів Pixel. Про це повідомляє The Verge.

Цього разу зміни не радикальні, але помітні: на літері «G» кольори червоний, жовтий, зелений і синій тепер плавно переходять один в одного, утворюючи градієнт. Раніше кожен колір у логотипі був чітко відділений.

Остання масштабна зміна фірмового стилю Google відбулася у вересні 2015 року, коли компанія перейшла на шрифт без засічок (sans-serif) і представила логотип «G» у фірмових кольорах.

Нове оновлення логотипу наближене до стилю, який Google використовує для свого бренду Gemini, де також застосовується градієнтне забарвлення.

Поки що новий логотип з’явився лише на iOS і пристроях Pixel. У вебверсії та на більшості Android-смартфонів використовується попередній варіант, з чіткими межами кольорів. У Google наразі не прокоментували це оновлення.

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