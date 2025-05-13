Google впервые за 10 лет обновила свой фирменный логотип «G» — как он выглядит теперь

Логотип получил градиентную окраску с плавными переходами между основными цветами.

Фото: unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Google изменила свой фирменный логотип «G» — впервые за почти десятилетие. Новый вариант появился в обновлённой версии приложения Google для iOS и смартфонов Pixel. Об этом сообщает The Verge.

На этот раз изменения не радикальные, но заметные: в букве «G» цвета — красный, жёлтый, зелёный и синий — теперь плавно переходят друг в друга, образуя градиент. Ранее каждый цвет был чётко отделён.

Последнее крупное обновление фирменного стиля Google произошло в сентябре 2015 года, когда компания перешла на шрифт без засечек (sans-serif) и представила логотип «G» в фирменных цветах.

Новое обновление логотипа приближено к стилю, который Google использует для бренда Gemini, где также применяется градиентная окраска.

Пока что новый логотип появился только на iOS и устройствах Pixel. В веб-версии и на большинстве Android-смартфонов всё ещё используется прежний вариант с чёткими границами между цветами. В Google пока не прокомментировали это обновление.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.