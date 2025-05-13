В Днепре подростки снимали на видео мужчину, который тонул – полиция разыскивает очевидцев

В Днепре полиция устанавливает лиц, которые могли быть свидетелями гибели мужчины в водоеме карьера, но вместо того, чтобы помочь, снимали инцидент на мобильный телефон. Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.
Тело мужчины без признаков жизни обнаружили местные жители 10 мая. Впоследствии в соцсетях появилось видео, на котором, вероятно, подростки снимают момент, как мужчина борется за жизнь в воде, пытаясь выбраться самостоятельно. Никакой помощи ему не оказали.
Правоохранители выясняют лица, присутствующие на месте происшествия, и решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 136 Уголовного кодекса Украины - неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии.
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