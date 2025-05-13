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В Гостаможслужбе рассказали о ситуации на границе «Ягодин-Дорогуск», которую блокируют поляки

11:51, 13 мая 2025
Перевозчики массово выписываются из очереди для пересечения границы через Ягодин, выбирая другие пункты пропуска.
В Гостаможслужбе рассказали о ситуации на границе «Ягодин-Дорогуск», которую блокируют поляки
Источник фото: Рафал Меклер
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На пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск» наблюдается отток грузовиков из-за блокирования движения протестующими. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

«Перевозчики массово выписываются из еЧерги для пересечения границы через Ягодин, выбирая другие пункты пропуска на украинско-польской границе. За ночь с 12 на 13 мая таможенный пост "Ягодин" оформил лишь 8 грузовиков», — указано в сообщении.

С 12 мая с 16:00 международный автомобильный пункт пропуска «Дорогуск-Ягодин» был заблокирован для проезда в рамках акции протеста польских перевозчиков. Они ограничили движение грузовиков до одного в час в направлении выезда и въезда в Украину.

Таможенники отметили, что за 12 часов ночной смены на таможенном посту «Ягодин» было оформлено 205 грузовиков на въезд и лишь 8 — на выезд из Украины.

Электронная очередь, которая еще вчера насчитывала 1391 транспортное средство, сократилась почти вдвое и на утро составляет 789 пустых или загруженных автомобилей. В «живую очередь» на въезд в Украину перевозчики больше не становятся, выбирая другие маршруты движения.

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Польша таможня граница

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