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Сполучені Штати Америки накрила серія торнадо – відео

11:32, 18 травня 2025
Серія смертельних торнадо накрила США — стихія вдарила по кількох штатах.
Сполучені Штати Америки накрила серія торнадо – відео
Джерело фото: Carolyn Kaster/AP
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Два американські штати 17 травня накрила серія торнадо, забравши життя щонайменше понад двох десятків людей, повідомляє CNN.

Сильний шторм, що спричинив торнадо, пронісся центральною частиною США, в результаті чого щонайменше 25 людей загинули в Міссурі та південно-східному Кентуккі.

Загалом, інформацією про великі торнадо зареєстровано в Міссурі, Кентуккі, Іллінойсі та Індіані.

Шторми пошкодили будинки, обірвані лінії електропередач на Середньому Заході та в районі Великих озер.

Станом на 18 травня близько 459 000 будинків та підприємств у 12 штатах залишилися без електроенергії, причому Міссурі, Кентуккі та Мічиган постраждали найбільше.

Як пише CNN, наступного тижня очікується новий раунд сильних штормів поблизу кордону з Мексикою, в результаті чого понад 20 мільйонів американців по всьому південному заходу опиняться в зоні ризику.

Раніше метеоролог Ігор Кибальчич розповів, що останнім часом вітер в Україні став посилюватися. Зростає кількість виникнення торнадо та смерчів. За словами Ігоря Кибальчича, підвищена ймовірність таких явищ, як торнадо й смерчі, буде влітку. До цих явищ додадуться гради.

У літній сезон дощі часто супроводжуються грозами. Через те, що минуле літо було сухим, то цьогоріч кількість дощів і посилення грозової активності, ймовірно, збільшиться. Внаслідок цього є й ризик виникнення смерчів на території України.

«Щоправда, зазвичай вони короткочасні й проходять над полями чи лісовими масивами, тож часто їх просто ніхто не бачить», – розповів метеоролог.

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