Маршрутка на червоне: у Києві оштрафували водія після резонансного відео в мережі

У Подільському районі Києва водій маршрутного транспортного засобу порушив ПДР.

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У Києві патрульні притягнули до відповідальності водія маршрутки, який проїхав на червоне світло.

У Подільському районі водій маршрутного транспортного засобу порушив правила дорожнього руху, проїхавши на заборонений сигнал світлофора. Відео інциденту набуло широкого розголосу в мережі.

Як повідомили у патрульній поліції, інспектори сектору безпеки дорожнього руху оперативно встановили особу порушника та провели з ним профілактичну бесіду, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.

На водія було винесено постанову за ч. 2 ст. 122 КУпАП — проїзд на заборонний сигнал світлофора.

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