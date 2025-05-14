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Курсантам підвищили виплати: з травня грошове забезпечення зросло до 20 тисяч гривень — Міноборони

18:47, 14 травня 2025
Відтепер курсанти військових навчальних закладів отримуватимуть суттєво більше: мінімум — 8 тисяч грн, максимум — понад 20 тисяч грн.
Курсантам підвищили виплати: з травня грошове забезпечення зросло до 20 тисяч гривень — Міноборони
Джерело фото: gur.gov.ua
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Курсантам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої військової освіти почали виплачувати підвищене грошове забезпечення з травня.

Як повідомили у Міноборони, це передбачено постановою Кабміну № 455, яка застосовується з 1 березня 2025 року. Таким чином курсанти отримають підвищені виплати і за березень та квітень. 

Підвищення здійснюється шляхом встановлення підвищених тарифних коефіцієнтів до посадових окладів та надання відповідних надбавок, зокрема, за результатами екзаменаційних сесій. Фінансування відбувається за рахунок коштів державного бюджету.

До введення в дію постанови курсанти отримували грошове забезпечення в розмірі від 2 880 грн до 3 145 грн на місяць. Після набрання постановою чинності мінімальний розмір грошового забезпечення для курсантів становить близько 8 000 грн, максимальний – для курсантів випускних курсів, які за результатами сесії мають відмінні оцінки або проходять стажування –  20 100 грн.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін на засіданні 14 лютого вніс зміни до постанови КМУ № 964 «Про затвердження Порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов’язаних з їх утриманням у закладах вищої освіти».

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гроші Кабінет Міністрів України Міноборони

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