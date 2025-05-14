Курсантам повысили выплаты: с мая денежное обеспечение выросло до 20 тысяч гривен — Минобороны

Теперь курсанты военных учебных заведений будут получать существенно больше: минимум — 8 тысяч грн, максимум — более 20 тысяч грн.

Источник фото: gur.gov.ua

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Курсантам высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений учреждений высшего образования и учреждений профессионального предвысшего военного образования начали выплачивать повышенное денежное обеспечение с мая.

Как сообщили в Минобороны, это предусмотрено постановлением Кабмина № 455, которое применяется с 1 марта 2025 года. Таким образом, курсанты получат повышенные выплаты и за март и апрель.

Повышение осуществляется путем установления повышенных тарифных коэффициентов к должностным окладам и предоставления соответствующих надбавок, в частности, по результатам экзаменационных сессий. Финансирование осуществляется за счет средств государственного бюджета.

До вступления в силу постановления курсанты получали денежное обеспечение в размере от 2 880 грн до 3 145 грн в месяц. После вступления постановления в силу минимальный размер денежного обеспечения для курсантов составляет около 8 000 грн, максимальный — для курсантов выпускных курсов, которые по результатам сессии имеют отличные оценки или проходят стажировку — 20 100 грн.

Напоминаем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин на заседании 14 февраля внес изменения в постановление КМУ № 964 «Об утверждении Порядка возмещения курсантами и лицами офицерского состава расходов, связанных с их содержанием в учреждениях высшего образования».

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