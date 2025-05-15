Маршрутка на красный: в Киеве оштрафовали водителя после резонансного видео в сети

В Подольском районе столицы водитель маршрутного транспортного средства нарушил ПДР.

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В Киеве патрульные привлекли к ответственности водителя маршрутки, который проехал на красный свет.

В Подольском районе водитель маршрутного транспортного средства нарушил правила дорожного движения, проехав на запрещающий сигнал светофора. Видео инцидента получило широкий резонанс в сети.

Как сообщили в патрульной полиции, инспекторы сектора безопасности дорожного движения оперативно установили личность нарушителя и провели с ним профилактическую беседу, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

На водителя было вынесено постановление по ч. 2 ст. 122 КУоАП — проезд на запрещающий сигнал светофора.

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