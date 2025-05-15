Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

В Анкарі завершилася зустріч Зеленського та Ердогана

16:24, 15 травня 2025
Зустріч Володимира Зеленського і Реджепа Тайїпа Ердогана проходила у Президентському комплексі в Анкарі.
В Анкарі завершилася зустріч Зеленського та Ердогана
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський 15 травня перебуває з візитом в Анкарі, де зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

За даними видання Clash Report, у Президентському комплексі в Анкарі завершилася зустріч президента Туреччини Ердогана із Зеленським.

Вона тривала майже 3 години.

Агентство Reuters повідомило, що найближчим часом український лідер дасть інтерв’ю.

Фото: AP

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Туреччина Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс в адміністративні апеляційні суди – всі кандидати вдало пройшли співбесіди, хоча не всі до кінця

ВККС змінила практику – 15 травня здатними здійснювати правосуддя в апеляційних адміністративних судах визнали всіх

У кандидатів до Антикорупційного суду, які провалили іспит, з’явився другий шанс – Рада прийняла закон

Тепер кандидати до ВАКС, які не змогли скласти іспит, зможуть знов подати документи на конкурс до Антикорупційного суду без перерви на рік.

Президенти мали прорахунки, а «Слуга народу» здобула безпрецедентну перемогу – як виглядають тести з історії української державності для суддів та кандидатів в судді

Дискусія, чи відповідає змісту програма та тестові запитання з історії української державності для суддів і кандидатів на посади суддів саме «Історії української державності», триває.

Конвенцію Ради Європи про захист професії адвоката відкрили для підписання

Згідно з Конвенцією, держави повинні забезпечити, щоб адвокати могли виконувати свої професійні обов'язки, не будучи об'єктом будь-якої форми фізичного нападу, погроз, переслідування чи залякування, або будь-яких неправомірних перешкод чи втручання.

Кабмін вирішив не публікувати схвалені дорожні карти з питань судової реформи та реформи держслужби для переговорів з ЄС

У розпорядженні Кабміну йдеться про те, що ці дорожні карти з питань верховенства права, з питань функціонування демократичних інституцій та з питань реформи державного управління «додаються», але уряд так їх і не опублікував.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Обідіна
    Олена Обідіна
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Світлана Гушилик
    Світлана Гушилик
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Олександр Журибеда
    Олександр Журибеда
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва