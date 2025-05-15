В Анкарі завершилася зустріч Зеленського та Ердогана

Зустріч Володимира Зеленського і Реджепа Тайїпа Ердогана проходила у Президентському комплексі в Анкарі.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський 15 травня перебуває з візитом в Анкарі, де зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

За даними видання Clash Report, у Президентському комплексі в Анкарі завершилася зустріч президента Туреччини Ердогана із Зеленським.

Вона тривала майже 3 години.

Агентство Reuters повідомило, що найближчим часом український лідер дасть інтерв’ю.

Фото: AP

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