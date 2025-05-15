В Анкаре завершилась встреча Зеленского и Эрдогана

Встреча Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана проходила в Президентском комплексе в Анкаре.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая находится с визитом в Анкаре, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По данным издания Clash Report, встреча президентов Турции и Украины завершилась в Президентском комплексе в Анкаре.

Агентство Reuters сообщило, что в ближайшее время украинский лидер даст интервью.

Она продолжалась почти 3 часа.

Фото: AP

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