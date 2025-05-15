Землетрясение произошло в турецкой Конье — толчки почувствовали в Анкаре

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в турецкой Конье.

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В Турции 15 мая произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла. Об этом сообщает TRT Haber.

Землетрясение произошло в 15:46 в районе Конья-Кулу, на глубине более 18 км. Толчки почувствовали в Анкаре, где проходила встреча Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. О негативных последствиях землетрясения не сообщается.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая находится с визитом в Анкаре, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп не будет участвовать в переговорах между Украиной и Россией, которые запланированы на 15 мая в Стамбуле, поскольку не будет Путина.

Напомним, переговоры должны состояться в резиденции турецкого президента во дворце Долмабахче на берегу Босфора. Российскую сторону будут представлять преимущественно чиновники второго эшелона.

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