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Как наказывают водителей, которые игнорируют сирены спецтранспорта на дорогах – объяснили в полиции

22:54, 15 мая 2025
В полиции напомнили об обязанности водителей уступать экстренному транспорту.
Как наказывают водителей, которые игнорируют сирены спецтранспорта на дорогах – объяснили в полиции
Фото: patrolpolice.gov.ua
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Патрульная полиция Украины напомнила водителям о критической важности соблюдения правил дорожного движения в случаях приближения спецтранспорта с включенными маячками и сиренами. От этого часто зависит чья-то жизнь, отмечают правоохранители.

«Когда речь идет о спасении людей, счет идет даже не на минуты, а на секунды. Именно поэтому во время экстренного вызова полицейские, спасатели и медики используют проблесковые маячки и сирену. Помощь должна быть оказана как можно быстрее, ведь каждая задержка может стоить кому-то жизни или здоровья», - говорится в сообщении полиции.

В полиции подчеркнули, что непредоставление преимущества в движении специализированному транспорту - это не просто нарушение, а угроза для человеческой жизни. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 680 гривен.

Согласно ПДД, водители, которые могут создать препятствие экстренному транспорту с включенными синими маячками или звуковыми сигналами, обязаны обеспечить ему беспрепятственный проезд.

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полиция транспорт

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