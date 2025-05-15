Як карають водіїв, які ігнорують сирени спецтранспорту на дорогах – пояснили в поліції

У поліції нагадали про обов'язок водіїв поступатися екстреному транспорту.

Фото: patrolpolice.gov.ua

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Патрульна поліція України нагадала водіям про критичну важливість дотримання правил дорожнього руху у випадках наближення спецтранспорту з увімкненими маячками та сиренами. Від цього часто залежить чиєсь життя, зазначають правоохоронці.

«Коли йдеться про порятунок людей, рахунок іде навіть не на хвилини, а на секунди. Саме тому під час екстреного виклику поліцейські, рятувальники та медики використовують проблискові маячки та сирену. Допомога має бути надана якнайшвидше, адже кожна затримка може коштувати комусь життя чи здоров’я», – йдеться у повідомленні поліції.

У поліції підкреслили, що ненадання переваги у русі спеціалізованому транспорту — це не просто порушення, а загроза для людського життя. За таке порушення передбачено штраф у розмірі 680 гривень.

Згідно з ПДР, водії, які можуть створити перешкоду екстреному транспорту з увімкненими синіми маячками чи звуковими сигналами, зобов’язані забезпечити йому безперешкодний проїзд.

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