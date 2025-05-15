СБУ проводить контррозвідувальні заходи у Львові — скільки днів триматимуть

Під час контррозвідувальних заходів можуть обмежувати проїзд вулицями, перевіряти документи громадян та оглядати автомобілі.

Фото: СБУ

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У четвер, 15 травня, Служба безпеки України розпочала проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи у Львові, які триватимуть до 18 травня.

Як повідомило Управління СБУ у Львівській області, до заходів долучені Національна поліція, Військова служба правопорядку та Національна гвардія.

«Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

Мета – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.

Безпекові заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану», - заявили у СБУ.

Зазначається, під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка.

Водночас здійснюється огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян.

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