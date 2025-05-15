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СБУ проводит контрразведывательные мероприятия во Львове — сколько дней продлятся

16:18, 15 мая 2025
Во время мероприятий могут ограничивать движение по улицам, проверять документы граждан и досматривать автомобили.
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия во Львове — сколько дней продлятся
Фото: СБУ
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В четверг, 15 мая, Служба безопасности Украины начала проводить контрразведывательные (безопасностные) мероприятия во Львове, которые продлятся до 18 мая.

Как сообщило Управление СБУ во Львовской области, к мероприятиям привлечены Национальная полиция, Военная служба правопорядка и Национальная гвардия.

«Действия правоохранителей охватят весь город.

Цель — предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-диверсионной деятельности против нашего государства и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.

Безопасностные меры проводятся с учетом правового режима военного положения», — заявили в СБУ.

Уточняется, что во время проведения мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и досмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц может проводиться их дополнительная проверка.

Также осуществляется осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

СБУ просит граждан с пониманием относиться к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь при себе удостоверяющие личность документы, соблюдать режим комендантского часа.

Отмечается, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан.

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СБУ Львов

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