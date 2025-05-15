Землетрус стався в турецькій Коньї — поштовхи відчули в Анкарі

Землетрус магнітудою 5,2 стався у турецькій Коньї.

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У Туреччині 15 травня стався землетрус магнітудою 5,2 бали. Про це повідомляє TRT Haber.

Землетрус стався о 15:46 в районі Конья-Кулу, на глибині понад 18 км. Поштовхи відчули в Анкарі, де проходила зустріч Володимира Зеленського і Реджепа Тайїпа Ердогана.

Про негативні наслідки землетрусу не повідомляється.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський 15 травня перебуває з візитом в Анкарі, де зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп не братиме участі в переговорах між Україною та Росією, які заплановані на 15 травня в Стамбулі, оскільки не буде Путіна.

Нагадаємо, переговори мають відбутися в резиденції турецького президента в палаці Долмабахче на березі Босфору. Російську сторону представлятимуть переважно чиновники другого ешелону.

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