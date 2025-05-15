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Землетрус стався в турецькій Коньї — поштовхи відчули в Анкарі

16:25, 15 травня 2025
Землетрус магнітудою 5,2 стався у турецькій Коньї.
Землетрус стався в турецькій Коньї — поштовхи відчули в Анкарі
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У Туреччині 15 травня стався землетрус магнітудою 5,2 бали. Про це повідомляє TRT Haber.

Землетрус стався о 15:46 в районі Конья-Кулу, на глибині понад 18 км. Поштовхи відчули в Анкарі, де проходила зустріч Володимира Зеленського і Реджепа Тайїпа Ердогана.

Про негативні наслідки землетрусу не повідомляється.

 

Нагадаємо, що  Володимир Зеленський 15 травня перебуває з візитом в Анкарі, де зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. 

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп не братиме участі в переговорах між Україною та Росією, які заплановані на 15 травня в Стамбулі, оскільки не буде Путіна.

Нагадаємо, переговори мають відбутися в резиденції турецького президента в палаці Долмабахче на березі Босфору. Російську сторону представлятимуть переважно чиновники другого ешелону.

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Туреччина землетрус

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