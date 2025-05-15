До Стамбулу вирушить делегація України на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим – Зеленський

Президент Зеленський заявив, що, незважаючи на низький рівень делегації РФ, українська делегація зустрінеться з делегацією РФ, але без його особистої участі.

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Президент Володимир Зеленський після зустрічі з Президентом Туреччини Реджепом Ердоганом 15 травня дає прес-конференцію в Анкарі.

Він зазначив, що низький рівень представлення в делегації РФ демонструє, що в РФ несерйозно ставляться до перемовин. «Не бачимо серед присутніх дійсно тих, хто ухвалює рішення», зауважив він.

Втім, Володимир Зеленський зазначив, що «незважаючи на достатньо низький рівень, але з поваги до Президента Трампа, до високого рівня делегації Туреччини, з поваги до Президента Ердогана, бажаючи досягти перших кроків, я вирішив відправити до Стамбулу делегацію».

За його словами, голови СБУ чи начальника Генштабу ЗСУ там немає.

«Але делегація буде очолена міністром оборони України, незважаючи на те, що контрпартнера з російської сторони там не буде», вказав Зеленський.

За його словами, Рустем Умєров вільно володіє турецькою, англійською і російською.

Припинення вогню, за його словами, це завдання номер один.

«Завтра зранку ми з Президентом Туреччини доєднаємося до саміту Європейської політичної спільноти в Албанії», підкреслив Зеленський.

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