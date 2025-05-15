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В Стамбул отправится делегация Украины во главе с министром обороны Рустемом Умеровым – Зеленский

17:07, 15 мая 2025
Президент Зеленский заявил, что, несмотря на низкий уровень делегации РФ, украинская делегация встретится с делегацией РФ, но без его личного участия.
В Стамбул отправится делегация Украины во главе с министром обороны Рустемом Умеровым – Зеленский
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Президент Владимир Зеленский после встречи с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом 15 мая дает пресс-конференцию в Анкаре.

Он отметил, что низкий уровень представительства в делегации РФ демонстрирует, что в РФ несерьезно относятся к переговорам. «Не видим среди присутствующих действительно тех, кто принимает решения», – заметил он.

Впрочем, Владимир Зеленский отметил, что «несмотря на достаточно низкий уровень, но из уважения к Президенту Трампу, к высокому уровню делегации Турции, из уважения к Президенту Эрдогану, желая достичь первых шагов, я решил отправить в Стамбул делегацию».

По его словам, главы СБУ или начальника Генштаба ВСУ там нет.

«Но делегация будет возглавлена министром обороны Украины, несмотря на то, что контрагента с российской стороны там не будет», – указал Зеленский.

По его словам, Рустем Умеров свободно владеет турецким, английским и русским языками.

Прекращение огня, по его словам, это задача номер один.

«Завтра утром мы с Президентом Турции присоединимся к саммиту Европейского политического сообщества в Албании», – подчеркнул Зеленский.

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Турция Владимир Зеленский

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