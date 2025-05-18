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На Одещині за контрабанду лісоматеріалів перед судом постане директор деревообробного підприємства

14:18, 18 травня 2025
Упродовж серпня 2024 – січня 2025 року чоловік організував незаконне перевезення до Молдови понад 450 кубометрів деревини, зокрема хвойних порід, яка не була офіційно задокументована.
На Одещині за контрабанду лісоматеріалів перед судом постане директор деревообробного підприємства
Фото: Одеська обласна прокуратура
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На Одещині скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора деревообробного підприємства з Чернігівської області. Його обвинувачують у контрабанді лісоматеріалів, повідомляє обласна прокуратура.

Слідство встановило, що чоловік організував незаконну схему експорту деревини, попри чинну законодавчу заборону на вивезення необробленої деревини за межі України. Підприємець закуповував ліс без відповідних дозвільних документів, а далі оформлював фальшиві товарно-транспортні накладні, у яких вказував, нібито продукція набута легальним шляхом.

На підставі підроблених документів отримували сертифікати, які відкривали можливість експорту до країн Європейського Союзу. У період з серпня 2024 по січень 2025 року зловмисник організував вивезення понад 450 кубометрів необлікованої деревини, переважно хвойних порід, до Молдови.

Правоохоронці викрили незаконну діяльність під час спроби перетину державного кордону через пункт пропуску «Старокозаче-Тудора».

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