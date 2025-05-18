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Очікував отримати марихуану у посилці — у Рівному чоловік вчинив збройний напад на Новій пошті

08:50, 18 травня 2025
Чоловік погрожував ножем працівникові пошти й вкрав із полиць дві посилки.
Очікував отримати марихуану у посилці — у Рівному чоловік вчинив збройний напад на Новій пошті
Фото: Рівненський апеляційний суд
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Рівненський апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора та змінив запобіжний захід 22-річному жителю Рівного, якого підозрюють у розбої у відділенні «Нової пошти». Про це повідомляє пресслужба суду.

Інцидент в одному із відділень «Нової пошти» в Рівному стався 28 березня. 22-річний рівнянин прийшов отримати посилку. Перш ніж оплатити її вартість — 2 400 гривень, виявив бажання оглянути товар. У пакунку була книга, яку він ретельно переглянув. Після чого вихопив ножа й почав погрожувати працівникові пошти. Схопив із полиці дві випадкові посилки й втік.

Рівнянина затримали патрульні поліції того ж таки дня. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень).

Санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Місцевий суд відхилив клопотання слідчого про обрання 22-річному рівнянину запобіжного заходу у виді тримання під вартою строком на 60 діб та обрав запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту без носіння електронного засобу контролю.

Не погодившись із таким судовим рішенням, прокурор оскаржив ухвалу слідчого судді суду першої інстанції до Рівненського апеляційного суду. Просив її скасувати та обрати підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою в межах досудового розслідування без визначення розміру застави.

Прокурор вказав, що підозрюваний перебуває на лікуванні в психіатричній лікарні внаслідок комбінованого вживання наркотичних речовин. Під час його затримання поліцейські виявили в автомобілі пакетик з порошкоподібною речовиною, зовні схожою на психотропні речовини, котрі наразі перебувають на дослідженні.

Також додав, що тяжкість злочину у вчиненні якого його підозрюють, а також покарання, яке загрожує підозрюваному  в разі доведеності його вини, не зменшують ризик його переховування від органу досудового розслідування та суду.

Проти задоволення апеляційної скарги прокурора виступили і захисник, і підозрюваний. Захисник підтвердив, що його підзахисний проходить лікування від наркотичної залежності в спеціалізованому закладі. Наразі триває судово-психіатрична експертиза, яка має підтвердити або спростувати, чи міг підозрюваний усвідомлювати свої дії. Сторона захисту просила залишити ухвалу слідчого судді місцевого суду без змін.

Підозрюваний спершу наголошував, що замовив через Інтернет книгу про культуру. Та все ж зізнався, що очікував отримати марихуану. Однак не зміг роз’яснити суду, чому погрожував ножем працівникові пошти й навіщо вкрав із полиць дві посилки та втік.

Рівненський апеляційний суд ухвалив рішення, яким задоволив апеляційну скаргу прокурора, скасувавши оскаржувану ним ухвалу слідчого судді місцевого суду.

Суд апеляційної інстанції обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави. Молодика взяли під варту в залі судового засідання.

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