Ожидал получить марихуану в посылке —в Ровно мужчина совершил вооруженное нападение на Новой почте

Человек угрожал ножом работнику почты и украл с полок две посылки.

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Ровенский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и изменил меру пресечения 22-летнему жителю Ровно, которого подозревают в разбое в отделении «Новой почты». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Инцидент в одном из отделений «Новой почты» в Ровно произошел 28 марта. 22-летний ровенчанин пришёл получить посылку. Прежде чем оплатить её стоимость — 2 400 гривен, он выразил желание осмотреть товар. В посылке была книга, которую он тщательно пролистал. После чего выхватил нож и начал угрожать сотруднику почты. Схватил с полки две случайные посылки и скрылся.

Мужчину задержали патрульные полицейские в тот же день. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах, либо совершённый организованной группой, либо сопряжённый с причинением тяжких телесных повреждений).

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Местный суд отклонил ходатайство следователя о применении к 22-летнему мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток и избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста без ношения электронного средства контроля.

Не согласившись с таким судебным решением, прокурор обжаловал постановление следственного судьи суда первой инстанции в Ровенский апелляционный суд. Он просил его отменить и избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах досудебного расследования без определения размера залога.

Прокурор указал, что подозреваемый проходит лечение в психиатрической больнице вследствие комбинированного употребления наркотических веществ. Во время его задержания полицейские обнаружили в автомобиле пакетик с порошкообразным веществом, внешне похожим на психотропные вещества, которые сейчас находятся на исследовании.

Также он добавил, что тяжесть преступления, в совершении которого подозревается лицо, а также наказание, которое ему грозит в случае доказанности вины, не уменьшают риск его уклонения от органов досудебного расследования и суда.

Против удовлетворения апелляционной жалобы прокурора выступили как защитник, так и подозреваемый. Защитник подтвердил, что его подзащитный проходит лечение от наркотической зависимости в специализированном учреждении.

В настоящее время проводится судебно-психиатрическая экспертиза, которая должна подтвердить или опровергнуть, мог ли подозреваемый осознавать свои действия. Сторона защиты просила оставить постановление следственного судьи местного суда без изменений.

Подозреваемый сначала утверждал, что заказал через Интернет книгу о культуре. Однако всё же признался, что ожидал получить марихуану. Однако не смог объяснить суду, почему угрожал ножом сотруднику почты и зачем украл с полок две посылки и убежал.

Ровенский апелляционный суд принял решение, которым удовлетворил апелляционную жалобу прокурора, отменив обжалуемое им постановление следственного судьи местного суда.

Суд апелляционной инстанции избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Молодого человека взяли под стражу в зале судебного заседания.

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