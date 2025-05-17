В Киеве открыли новую мини-скульптуру — посвящена Контрактовой ярмарке, фото

В Киеве появилась новая мини-скульптура проекта «Ищи!» — она посвящена Киевским контрактам — легендарным ярмаркам на площади, которая получила название Контрактовая. Об этом сообщила основательница проекта Юлия Бевзенко.
Именно на Подоле в конце XVIII — начале XIX века впервые системно и масштабно собирались купцы и промышленники со всей Европы. Зимой, когда грунтовые дороги замерзали и до Киева можно было легко добраться на санях, город на несколько недель превращался в рынок идей, товаров, связей и денег, взрываясь торговлей!
Контрактовая ярмарка сделала Киев городом предпринимателей и денег. Контракты подписывали в Контрактовом доме, там же установлена скульптура.
Скульптура изображает бронзовый прилавок, где подписывается контракт.
Автор фото: Andrii Prots
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