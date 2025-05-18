Житель Хмельницкой области пытался обжаловать приговор за изнасилование 9-летней дочери — что решил суд

Мужчина в новогоднюю ночь изнасиловал малолетнюю дочь.

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В Хмельницкой области апелляционный суд пересмотрел приговор горе-отцу за изнасилование 9-летней дочери. Об этом сообщает областная прокуратура.

Суд первой инстанции заключил в тюрьму мужчину на 13 лет. Он не согласился и подал апелляцию. Апелляционный суд отклонил все доводы стороны защиты.

Преступление было совершено в новогоднюю ночь 2024 года. Мужчина воспользовался отсутствием жены, а также беспомощным состоянием собственной 9-летней дочери, которая из-за возраста не могла сопротивляться.

Об этом факте правоохранителям сообщила мать девочки.

До приговора суда обвиняемый содержался под стражей и не признавал своей вины.

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