Житель Хмельниччини намагався оскаржити вирок за зґвалтування 9-річної доньки — що вирішив суд

Чоловік у новорічну ніч зґвалтував малолітню доньку.

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На Хмельниччині апеляційний суд переглянув вирок горе-батьку за зґвалтування 9-річної доньки. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Суд першої інстанції ув’язнив чоловіка на 13 років. Він не погодився і подав апеляцію. Апеляційний суд відхилив усі доводи сторони захисту.

Злочин вчинено в новорічну ніч 2024 року. Чоловік скористався відсутністю дружини, а також безпорадним станом власної 9-річної доньки, яка через вік не могла чинити опору.

Про вказаний факт правоохоронців повідомила матір дівчинки.

До вироку суду обвинувачений перебував під вартою і не визнавав своєї вини.

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