В Одесской области за контрабанду лесоматериалов перед судом предстанет директор деревообрабатывающего предприятия

В течение августа 2024 – января 2025 года мужчина организовал незаконную перевозку в Молдову более 450 кубометров древесины, в том числе хвойных пород, которые не были официально задокументированы.

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В Одесской области направлено в суд обвинительный акт в отношении директора деревообрабатывающего предприятия из Черниговской области. Его обвиняют в контрабанде лесоматериалов, сообщает областная прокуратура.

Следствием установлено, что мужчина организовал незаконную схему экспорта древесины, несмотря на действующий законодательный запрет на вывоз необработанной древесины за пределы Украины.

Предприниматель закупал лес без соответствующих разрешительных документов, а затем оформлял поддельные товарно-транспортные накладные, в которых указывал, будто продукция приобретена легальным путём.

На основании поддельных документов получали сертификаты, которые открывали возможность экспорта в страны Европейского Союза. В период с августа 2024 по январь 2025 года злоумышленник организовал вывоз более 450 кубометров неучтённой древесины, преимущественно хвойных пород, в Молдову.

Правоохранители разоблачили незаконную деятельность во время попытки пересечения государственной границы через пункт пропуска «Староказачье-Тудора».

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