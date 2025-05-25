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П’ять лижників загинули під час скітурингу у швейцарських Альпах

17:59, 25 травня 2025
Рятувальники виявили тіла п’яти лижників біля Церматта на висоті 4000 метрів.
П’ять лижників загинули під час скітурингу у швейцарських Альпах
Фото: pixabay.com
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Рятувальники виявили тіла п’яти лижників у швейцарських Альпах поблизу курорту Церматт. Як повідомляє видання Blick із посиланням на поліцію кантону Вале, трагедія сталася 24 травня біля гори Рімпфішгорн.

В суботу близько 16:30 група альпіністів, яка піднімалась до вершини, помітила чотири пари лиж на висоті близько 4000 метрів, але їхніх власників не було видно. Через це альпіністи звернулися по допомогу до рятувальників.

На пошукову операцію вилетів вертоліт Air Zermatt. Приблизно за 500 метрів нижче сідловини екіпаж знайшов тіла трьох осіб, смерть яких підтвердив лікар на борту. Ще двох загиблих знайшли на невеликій сніговій ділянці приблизно за 200 метрів вище. Пізніше неподалік виявили п’яту пару лиж.

Офіційна ідентифікація загиблих наразі триває, а прокуратура кантону Вале почала розслідування, щоб встановити точні обставини трагедії.

За інформацією поліції, лижники займалися скітурингом — подоланням великої відстані на лижах для підйому на вершину з подальшим спуском.

Рімпфішгорн — гора висотою 4199 метрів, розташована на сході від Церматта неподалік кордону з Італією, є популярним місцем серед екстремальних лижників.

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Швейцарія

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