Пять лыжников погибли во время скитуринга в швейцарских Альпах

Спасатели обнаружили тела пяти лыжников возле Церматта на высоте 4000 метров.

Фото: pixabay.com

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Спасатели обнаружили тела пяти лыжников в швейцарских Альпах вблизи курорта Церматт. Как сообщает издание Blick со ссылкой на полицию кантона Вале, трагедия произошла 24 мая возле горы Римпфишгорн.

В субботу около 16:30 группа альпинистов, которая поднималась к вершине, заметила четыре пары лыж на высоте около 4000 метров, но их владельцев не было видно. Поэтому альпинисты обратились за помощью к спасателям.

На поисковую операцию вылетел вертолет Air Zermatt. Примерно в 500 метрах ниже седловины экипаж нашел тела трех человек, смерть которых подтвердил врач на борту. Еще двух погибших нашли на небольшом снежном участке примерно в 200 метрах выше. Позже неподалеку обнаружили пятую пару лыж.

Официальная идентификация погибших пока продолжается, а прокуратура кантона Вале начала расследование, чтобы установить точные обстоятельства трагедии.

По информации полиции, лыжники занимались скитурингом - преодолением большого расстояния на лыжах для подъема на вершину с последующим спуском.

Римпфишгорн - гора высотой 4199 метров, расположенная к востоку от Церматта недалеко от границы с Италией, является популярным местом среди экстремальных лыжников.

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