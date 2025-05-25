В парке Нежина нетрезвый мужчина бросил гранату

Правоохранители задержали злоумышленника на месте.

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В Нежине в парке произошел взрыв из-за брошенной гранаты, полиция задержала злоумышленника на месте происшествия. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Черниговской области.

Как уточнили в полиции, в результате взрыва пострадавших нет. На месте происшествия правоохранители оперативно задержали 44-летнего местного жителя.

Для обеспечения безопасности и выяснения обстоятельств происшествия в парк сразу направили экипажи патрульной полиции и следственно-оперативную группу Нежинского районного управления полиции. Кроме того, были проинформированы другие оперативно-спасательные службы.

Предварительно установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отдыхал в парке и бросил неизвестный боеприпас в сторону деревьев.

По факту происшествия полиция начала уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за хулиганство с применением оружия или взрывчатых веществ и наказывается лишением свободы сроком до семи лет.

Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают все детали инцидента и возможные мотивы злоумышленника.

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