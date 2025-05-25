У парку Ніжина нетверезий чоловік кинув гранату

Правоохоронці затримали зловмисника на місці.

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У Ніжині в парку стався вибух через кинуту гранату, поліція затримала зловмисника на місці події. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Чернігівської області.

Як уточнили у поліції, внаслідок вибуху постраждалих немає. На місці події правоохоронці оперативно затримали 44-річного місцевого жителя.

Для забезпечення безпеки і з’ясування обставин події до парку одразу направили екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативну групу Ніжинського районного управління поліції. Крім того, були поінформовані інші оперативно-рятувальні служби.

Попередньо встановлено, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, відпочивав у парку та кинув невідомий боєприпас у бік дерев.

За фактом події поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за хуліганство з застосуванням зброї або вибухових речовин і карається позбавленням волі строком до семи років.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту та можливі мотиви зловмисника.

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