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Україна готує нові обміни полонених з РФ, – Юсов

17:23, 25 травня 2025
Від початку повномасштабного вторгнення додому повернулись вже 5757 громадян України та іноземців.
Україна готує нові обміни полонених з РФ, – Юсов
Фото: УНІАН
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Після завершення масштабного обміну, внаслідок якого додому повернулися тисяча українських військовополонених, Україна вже готує наступні операції з визволення. Про це «Ми — Україна» повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, нинішній обмін став 65-м за рахунком від початку повномасштабного вторгнення: «Сьогодні завершився 65 обмін військовополоненими. Додому повернулася ще 1000 захисників України... Робота триває - нам потрібно повернути кожного і кожну - це чітке завдання. Координаційний штаб вже працює над організацією і проведенням наступних операцій», — зазначив Юсов.

Він нагадав, що загалом з російського полону вже звільнено 5 757 громадян — як українців, так і іноземців.

Юсов запевнив, що зусилля з обміну не припиняються, доки не буде звільнено всіх військовополонених: «Кожен українець має повернутися з російської неволі».

Нагадаємо, 25 травня відбувся третій етап обмін у форматі «1000 на 1000». Україна повернула з російського полону 303 громадян.

Полковник Нацгвардії Прокопенко розкритикував обмін 1000 на 1000, заявивши, що не було звільнено жодного «азовця».

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