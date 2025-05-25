«Жодного азовця» – Полковник Нацгвардії Прокопенко розкритикував обмін 1000 на 1000

Командир «Азову» Денис Прокопенко обурений: серед 1000 звільнених з полону українців – жодного бійця його підрозділу.

Фото: Facebook / Denys Prokopenko

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Полковник Національної гвардії України, командир 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Денис Прокопенко («Редіс») заявив, що під час масштабного обміну полоненими з Росією, який тривав три дні, не було звільнено жодного «азовця». Відповідну заяву він зробив у Facebook.

«Жодного азовця. Серед однієї тисячі українських військовополонених, яких сьогодні обміняли, немає жодного азовця. Зате повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців. Це виглядає як знущання. Над тими, хто четвертий рік знаходиться під нелюдським тиском у російському полоні, в найгірших умовах. Над їхніми рідними, близькими і побратимами. Над тими, кому давали гарантії, та хто має абсолютне право бути в пріоритеті на обміни, тому що вони вийшли в полон не за власним бажанням, а за наказом вищого командування», — наголосив Прокопенко.

Військовий нагадав, що кілька днів тому Україна відзначала третю річницю виходу Маріупольського гарнізону з «Азовсталі». Тоді багато хто сподівався, що під час анонсованого обміну “1000 на 1000” додому повернуться й бійці «Азову». Проте, за словами Прокопенка, цього не сталося.

«Я ніколи не повірю в маячню про те, що єдина причина відсутності азовців у більшості обмінів - це небажання росіян віддавати їх. Якби це було так, ані я, ані інші бійці «Азову» не повернулися б з полону. Причина в іншому. Якщо напрацьований механізм перестає працювати, щораз очікувати іншого результату - безумство. Необхідно змінювати тактику», — заявив він.

Прокопенко закликав до перегляду підходу до обмінів. Зокрема, якщо російська сторона відмовляється обмінювати «азовців» на звичайних солдат, слід запропонувати щось або когось, хто для РФ становить значно більшу цінність.

«Україна забита російською агентурою під саму зав'язку - про це прекрасно знають всі спеціальні служби, яким просто потрібно дати команду. Думаю, попи з московського патріархату, які відкрито працюють на російські спецслужби, мають зацікавити росіян більше, ніж солдати, котрими РФ засипає землі України», — підкреслив командир «Азову».

Наприкінці своєї заяви Прокопенко висловив сумнів у щирості зусиль влади щодо повернення полонених бійців «Азову»: «Я не вірю, що влада зацікавлена в поверненні азовців, якщо обмінами четвертий рік неефективно займаються одні і ті самі люди».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.